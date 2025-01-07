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Стало известно предсказание Жириновского на 2025 год

Жириновский спрогнозировал объединение в границах СССР в 2025 году
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в заметках Жириновского нашел предсказание на 2025 год. Об этом сообщает kp.ru.

По словам политика, на одном из листов Жириновский написал: «2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, в границах славянского мира как максимум в 2040».

Он добавил, что все идеи политик записывал на небольших листочках, а Чернышов бережно хранил их для истории. На одной из бумаг он расписал все события, которые считал великими, и сделал прогноз на 2025 год. Зампред добавил, что рука Жириновского не всегда успевала за идеями и ему приходилось самостоятельно расшифровывать почерк политика.

До этого президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что все предсказания основателя политической партии ЛДПР Владимира Жириновского сбываются. По словам российского лидера, все, что говорил Жириновский, действительно осуществляется, потому что он делал свои заявления на основе анализа происходящих в России событий.

Ранее Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год.

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