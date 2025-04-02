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В Нижегородской области взорвался газ в здании

В городе Перевоз Нижегородской области произошел взрыв газа в здании
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МВД РФ по Краснодарскому краю

В Нижегородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в здании на Советском проспекте, 11, в городе Перевоз. По данным Telegram-канала «Новости Нижнего Новгорода», инцидент случился в квартире, однако официальное сообщение МЧС региона указывает на административное здание.

В результате происшествия выбило около десяти окон, но пострадавших нет. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место для оценки степени повреждений конструкции и проведения необходимых проверок.

Ведомство уточняет детали произошедшего. Информация остается оперативной и может быть дополнена по мере поступления новых данных.

На данный момент причины инцидента устанавливаются. Местные власти и аварийные службы работают на месте для предотвращения возможных рисков и нормализации обстановки.

27 марта жители города Приморска, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили о взрыве с последующим возгоранием в одном из многоквартирных домов.

Ранее газ взорвался в мечети в Узбекистане.

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