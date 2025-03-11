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В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание

МЧС: в Коми из шахты Заполярная-2 эвакуировались горняки
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Из двух блоков шахты «Заполярная-2» в Воркуте из-за возгорания на угольном предприятии эвакуировались 290 горняков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Коми с шахты «Заполярная-2» эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек», — говорится в публикации.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают 30 специалистов МЧС и семь единиц техники.

Похожий инцидент произошел 9 декабря. В МЧС сообщали, что возгорание произошло в угольной шахте «Алардинская», которая находится в Калтанском городском округе в Кузбассе. Сообщалось, что из нее эвакуировали 120 человек, двое из которых были переданы медикам. Сообщалось также, что на месте происшествия работали 44 специалиста чрезвычайного ведомства, а также девять единиц специальной техники.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.

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