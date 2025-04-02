Ребенку, пострадавшему после нападения хаски в Сочи, успешно пересадили фрагмент лица

Мальчику, который пострадал во время нападения хаски в Сочи, предстоит очередная операция. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал отец ребенка.

По словам мужчины, до этого медики убрали его сыну часть кожи, которая плохо прижилась. После вмешательства ребенок чувствовал себя хорошо, каких-либо осложнений нет.

«Теперь восстанавливаемся и готовимся к очередной операции на следующей неделе», – рассказал отец.

Сейчас его сын, несмотря на длительное лечение, учится удаленно. Медики больницы, в которой лежит мальчик, рассказали о его позитивном настрое. Пациент разговаривает с родителями, ходит.

Школьнику понадобилась помощь медиков после того, как ему разодрали лицо две собаки породы хаски. Животные, по данным СМИ, не ели несколько дней, они смогли выбраться с территории дома и причинили ребенку вред.

Пострадавшего сначала госпитализировали в местную больницу, затем – в Москву, где он уже пережил несколько вмешательств.

Ранее депутат Останина предложила расширить список потенциально опасных пород собак.