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В России предложили законодательно запретить подкармливать собак и кошек

РБК: депутаты ГД предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак
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Pexels

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства о бездомных животных поддержала ряд поправок к законопроекту. Об этом сообщает РБК.

По данным корреспондента издания, в числе предложенных изменений — расширение оснований для усыпления бездомных животных в приютах. Если текущая редакция закона № 498 разрешает умерщвление лишь при непереносимых страданиях животного, то новая поправка позволяет применять эту меру к животным, причинившим вред или представляющим опасность для людей, имущества или других животных. Первоначальная версия законопроекта также содержала положение о введении предельных сроков содержания в приютах с возможностью последующего усыпления.

Депутаты также предлагают поправку, обязывающую отлавливать любых животных без владельцев. Даже при наличии идентификационной бирки возврат возможен исключительно по официальному запросу в установленный срок. Параллельно вводится норма, согласно которой владелец должен заявить о пропаже животного в трехдневный срок — отсутствие такого заявления будет приравниваться к умышленному оставлению питомца.

В дополнение к этому, депутаты предлагают ввести закон, запрещающий кормить бродячих животных. Они также считают необходимым запретить любые попытки граждан помешать отлову бездомных животных, а также временно забирать их к себе. Кроме того, содержание бездомных животных вне специализированных пунктов временного содержания или приютов также предлагается запретить.

Законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, в Госдуму внесли в начале марта. В числе прочего он предлагает дополнить положения действующего закона нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Также представителей власти наделят полномочиями принимать другие решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.

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