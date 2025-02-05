В Твери мужчина избил незнакомку, задавшую ему вопрос о породе собаки

Житель Твери ударил прохожую в лицо за вопрос о породе его собаки

В Твери мужчина ударил незнакомую женщину за вопрос о породе его собаки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Информация о происшествии поступила в полицию от сотрудников одной из городских больниц. Медики сообщили, что за помощью к ним обратилась местная жительница с травмами лица. Женщина рассказала, что ее избил незнакомый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером, когда пострадавшая выгуливала собаку и столкнулась с другим собаководом. Женщина поинтересовалась, не бойцовская ли у него собака, и этот вопрос так не понравился незнакомцу, что он дважды ударил незнакомку кулаком в лицо, после чего скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого нашли и задержали по месту жительства.

«Им оказался житель Заволжского района 1980 года рождения, ранее неоднократно судимый. Он сознался в содеянном, но не смог объяснить причину своего агрессивного поведения», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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