В Госдуме предложили новое правило выгула опасных пород собак

Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается запретить детям и людям, находящимся в состоянии опьянения, выгуливать потенциально опасные породы собак. Об этом заявил депутат ГД Александр Спиридонов, выступающий от партии «Единая Россия» в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

Парламентарий также отметил, что список потенциально опасных пород утверждается правительством РФ и количество животных, которые там представлены, крайне ограничено.

«Поэтому, во-первых, мы у правительства просим, чтобы они пересмотрели подход и все-таки добавили туда и другие породы животных, которые могут представлять опасность», — указал депутат.

Кроме того, рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства о бездомных животных поддержала ряд поправок к законопроекту. В числе предложенных изменений — расширение оснований для усыпления бездомных животных в приютах. Если текущая редакция закона №498 разрешает эти действия лишь при непереносимых страданиях животного, то новая поправка позволяет применять эту меру к животным, причинившим вред или представляющим опасность для людей, имущества или других животных.

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