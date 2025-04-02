В Москве аферисты выманили у пенсионера более 58 млн рублей по схеме со счетчиками

80-летний москвич отдал мошенникам более 58 миллионов рублей, поверив в легенду с заменой счетчика. Об этом сообщает прокуратура города.

В беседе с неизвестным пенсионер продиктовал код из сообщения. Позже якобы сотрудник «Госуслуг» заявил, что кто-то перевел 800 тысяч рублей со счета мужчины.

Позже пострадавшему рассказали о кредите в размере 19 миллионов рублей, который на него якобы оформили. Чтобы вернуть средства, пенсионер обналичил деньги со своего счета и передал «инкассатору».

Спустя некоторое время мошенники выманили у пострадавшего 21 миллион рублей, $32 тысячи и €28 тысяч. Затем аферисты сообщили, что кто-то якобы получил право распоряжаться машиной москвича.

«По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 млн рублей. Денежные средства, поступившие на счета пенсионера от сделки, он также обналичил и передал «инкассатору»», – сообщается в публикации.

Всего мужчина отдал злоумышленникам 58,7 миллиона рублей.

Ранее в Хабаровске пенсионерка лишилась денег и квартиры, поверив мошенникам.