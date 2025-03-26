СК возбудил дело после атаки беспилотника на энергообъект в Курской области

СК России возбудил дело из-за атаки дрона ВСУ на энергообъект в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на энергообъект в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, 25 марта в Хомутовском районе Курской области украинский беспилотник атаковал энергообъект. В результате свыше четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии, отметили в СК.

Следователи усмотрели в действиях украинских военнослужащих совершение террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.