США сняли санкции с жены российского бизнесмена Бориса Ротенберга

Американское руководство исключило Карину Ротенберг, которая приходится женой российскому предпринимателю Борису Ротенбергу, из санкционного списка. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

По какой именно причине Вашингтон принял такое решение, в заявлении не уточняется.

Карину Ротенберг добавили в санкционный список в марте 2022 года. Тогда американские власти ввели санкции сразу против 19 российских бизнесменов и 47 членов их семей, включая Бориса Ротенберга и его супругу. Причиной послужило начало специальной военной операции на Украине.

2 апреля текущего года агентство Reuters сообщило, что 25 демократов и 25 республиканцев в сенате США объединились и внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. При этом главными авторами документа стали парламентарии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, которые предложили ввести дополнительные антироссийские санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения. В том числе они выступили за оказание давления на государства, которые закупают у Москвы нефть и ряд иных товаров.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы американских властей ввести новые санкции.