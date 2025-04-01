В Кремле прокомментировали сообщения о планах Трампа ввести санкции на всю нефть из РФ

Российская Федерация продолжает контакты с США, обсуждается и тема санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможных планах Вашингтона ввести санкции на российскую нефть.

«Мы продолжаем контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским урегулированием, очень сложная. Она требует многих дополнительных усилий», — сказал представитель Кремля.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Индия ищет альтернативы нефти из России из-за угроз Трампа пошлинами.