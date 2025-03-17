Москва и Ханой возобновят авиасообщение

Прямые рейсы между Ханоем и Москвой возобновят после трехлетнего перерыва

Компания Vietnam Airlines объявила о восстановлении прямого авиасообщения между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении авиакомпании.

В компании заявили, что восстановление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

В конце февраля Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения, сообщили в российском МИД. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу. Cогласно сообщению МИД РФ, предложение по восстановлению прямого авиасообщения было обозначено в «конкретном плане».

В конце прошлого года сообщалось, что в обозримом будущем Россия и Пакистан могут решить вопрос прямого авиасообщения между странами.

Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.