Москва и Ханой возобновят авиасообщение

Компания Vietnam Airlines объявила о восстановлении прямого авиасообщения между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении авиакомпании.
В компании заявили, что восстановление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
В конце февраля Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения, сообщили в российском МИД. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу. Cогласно сообщению МИД РФ, предложение по восстановлению прямого авиасообщения было обозначено в «конкретном плане».
В конце прошлого года сообщалось, что в обозримом будущем Россия и Пакистан могут решить вопрос прямого авиасообщения между странами.
Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.