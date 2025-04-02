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На Украине депутаты предложили изменить систему образования

В Раду внесли законопроект, запрещающий лицеям принимать младшеклассников
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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали два законопроекта, принятие которых приведет к изменению системы школьного образования в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Документ предлагает разделить образовательные учреждения на три типа: начальные школы (с 1 по 4 класс), гимназии (5-9 классы) и лицеи, дающие профильное среднее образование (5-9 и 10-12 классы). Отмечается, что лицеи не смогут набирать младшеклассников. Те учреждения, которые нарушат это правило, лишатся государственной поддержки.

По словам журналистов, сообщество педагогов отнеслось к возможным нововведениям резко негативно.

В марте в Верховную раду Украины внесли новый законопроект, предусматривающий введение запрета на использование русского языка на переменах в школах.

В декабре украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

Ранее бывший депутат Рады назвал причину странного поведения Зеленского.

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