В Раду внесли новый законопроект о запрете русского языка на переменах в школах

В Верховную раду Украины внесли новый законопроект, предусматривающий введение запрета на использование русского языка на переменах в школах. Об этом заявил народный депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе <…> Суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — отметил он.

В сентябре 2024 года Бужанский сообщал, что народный депутат Наталья Пипа регистрировала законопроект, которым предлагается говорить в школах только на украинском языке. Нардеп рассказал, что законопроект обяжет говорить на украинском языке как учеников, так и учителей. При этом делать это нужно будет даже на переменах.

Позже украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите. Однако положения Европейской хартии региональных языков продолжат применяться к следующим языкам: белорусский, болгарский, крымско-татарский, немецкий, польский, румынский, словацкий, иврит и другие.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.