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В Битцевском лесу произошел пожар

В московском районе Чертаново произошел пожар в Битцевском лесу
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Telegram-канал ЧЕРТАНОВО

На юге Москвы произошел пожар в Битцевском лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

Жители района Чертаново рассказали о сильном пожаре в лесном массиве. На месте возгорания виден черный столб дыма.

По данным МЧС, на Варшавском шоссе загорелся мусор и автомобильные покрышки. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров.

Днем 24 марта в российской столице загорелся элитный жилой комплекс (ЖК) «Роза Росса», который находится на пересечении улиц Зубовской и Тимура Фрунзе. Как писал Telegram-канал Mash, пламя охватило верхние этажи одного из зданий.

По информации журналистов, пожар произошел, когда на крыше проводились ремонтные работы. Здесь загорелась временная деревянная конструкция, которая была установлена еще в 2024 году.

Дептранс Москвы ограничил движение транспорта в районе горящего ЖК. Москвичам посоветовали выбирать пути объезда. Кроме того, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне.

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