В Дагестане планируют восстановить лес, пострадавший при пожаре

Меликов: пострадавший из-за пожара Хрюгский лес в Дагестане будет восстановлен

Хрюгский лес в Ахтынском районе Дагестана, который пострадал в связи с продолжавшимся несколько дней пожаром, восстановят. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в республике, передает РИА Новости.

Он назвал восстановление леса «сложной задачей», которую «необходимо выполнить, привлекая научное сообщество».

«Определим, какие мероприятия потребуются и когда лучше высаживать новые растения. Проработаем этот вопрос и найдем способы восстановления», — сказал Меликов.

Глава Дагестана уточнил, что средства будут выделены из резервного фонда и других источников.

15 марта Хрюгский лес загорелся в Ахтынском районе Дагестана. Огонь распространился на площади четырех гектаров.

По данным Telegram-канала Baza, пожар начался с возгорания сухой травы, после чего огонь перекинулся на деревья и распространился на площади 1,5 гектара.

До этого администрация Сочи сообщила, что к тушению пожара в горах в Хостинском районе привлекли вертолет.

Ранее площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тысячи квадратов.