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Блогер Шабутдинов признал вину в мошенничестве

РИА Новости: блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов признал вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Калоя Ахильгова.

«Да, он решил признать вину. Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать», — объяснил юрист.

10 февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Утверждалось, что ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей.

В настоящее время бизнес-тренер заключен под стражу.

Ранее представитель Блиновской опроверг информацию об уходе блогерши на СВО.

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