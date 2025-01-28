Ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что предварительное расследование дела против блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова завершено.

«Ущерб превышает 57 млн рублей», — говорится в сообщении.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России). Он содержится под стражей. 28 января его срок содержания в СИЗО был продлен на 24 дня.

Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Шабутдинов, как считает следствие, создавал у людей ложное впечатление успешного предпринимателя и предлагал купить у него курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут сами вести прибыльный бизнес. Договоры оказания услуг с Шабутдиновым заключали на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам он вину не признает. Его задержали в ноябре 2023 года.

Ранее студенты бизнес-курсов Шабутдинова попросили суд отпустить его из СИЗО.