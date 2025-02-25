Суд продлил арест Шабутдинову

Суд в Москве продлил на полгода арест Шабутдинову по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста бизнес-тренеру и блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Шабутдинов будет находиться под стражей до 12 августа 2025 года.

Адвокат подсудимого Дмитрий Григориади возражал против удовлетворения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей. Он обратил внимание на то, что образовательная компания Шабутдинова до сих пор имеет положительные рекомендации от государственных органов. По его мнению, арест — это слишком строгое наказание за преступление в сфере предпринимательства, а его клиент активно сотрудничал со следствием. Адвокат Калой Ахильгов поддержал позицию коллеги и предложил суду изменить меру пресечения на домашний арест.

Сам блогер заявил перед судом, что не имеет намерения скрыться от следствия или воспрепятствовать ему.

10 февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее стало известно, что ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей.