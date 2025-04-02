Сварщик из Татарстана почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома

В Татарстане 59-летний мужчина почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.
Инцидент произошел в городе Набережные Челны. Предварительно, сварщик, который работает на одном из заводов, почти неделю совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетнего ребенка у себя дома.
Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина не признает своей вины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Ранее мужчина надругался над своей недельной дочерью.