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Сварщик из Татарстана почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома

KazanFirst: в Татарстане сварщик почти неделю растлевал ребенка у себя дома
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Pixabay

В Татарстане 59-летний мужчина почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в городе Набережные Челны. Предварительно, сварщик, который работает на одном из заводов, почти неделю совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетнего ребенка у себя дома.

Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина не признает своей вины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее мужчина надругался над своей недельной дочерью.

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