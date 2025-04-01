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37-летний отец жестоко избил и изнасиловал своего младенца, пока жена покупала подгузники

DM: в ЮАР мужчина надругался над своей недельной дочерью
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В ЮАР будут судить 37-летнего отца, который изнасиловал своего младенца. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, южноафриканец по имени Уго Феррейра остался наедине с девочкой, которая родилась всего за неделю до инцидента. Мать вышла на несколько минут, чтобы купить подгузники.

Однако женщина не вернулась в назначенное время. Младенец тем временем стал плакать, так как он был голоден. Это разозлило отца, он схватил девочку за шею, несколько раз ударил по ягодицам и прижал голову к твердой поверхности, после этого мужчина надругался над дочерью.

По словам самого фигуранта разбирательств, он «решил дать ей повод, из-за которого она могла бы плакать». Феррейра добавил, что находился под действием наркотиков.

Весь оставшийся день родитель прятал младенца от супруги, так как у ребенка были серьезные травмы. Позже девочка попала в больницу, но спасти ее медики не смогли.

Во время одного из заседаний суда Феррейра угрожал жене. Приговор ему вынесут в текущем месяце.

Ранее пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку в Петербурге и получил срок.

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