В Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал

В Москве мужчина получил 14 лет колонии за насилие над школьницей

В Москве вынесен приговор обвиняемому в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. мужчина заманил девушку в подъезд и надругался. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обманом заманил 16-летнюю потерпевшую в подъезд дома по улице Комарова. На лестничной площадке он набросился на девушку и изнасиловал ее.

Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал его. Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее россиянка отбилась от насильника, напавшего на нее во дворе дома.