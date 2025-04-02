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Звезда «Семейки Аддамс» Патти Мэлони умерла в возрасте 89 лет

В США умерла актриса-лилипут из «Семейки Аддамс» Патти Мэлони
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IMDb

Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, прославившаяся ролью в фильме «Семейка Аддамс», умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

О смерти артистки сообщил изданию ее брат. Он рассказал, что Патти Мэлони перенесла несколько инсультов и умерла в понедельник, 31 марта, в хосписе в штате Флорида.

«Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела», — сказал он.

Рост актрисы был около 120 сантиметров. В «Семейке Аддамс» 1991 года она сыграла супругу кузена Слоша — одного из родственников эксцентричной семьи. Ее можно увидеть в сцене, где Гомес и Фестер исполняют танец «Мамушка».

Кроме того, Мэлони снялась в фильме «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск», исполнив роль Чубакки. Ее костюм для этой роли был сделан из человеческих волос.

22 марта стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти знаменитости стал рак крови третьей стадии. Кроме того в 2014 году ей диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Позже у нее также обнаружили рак груди.

Ранее умерла озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» актриса Галина Марченко.

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