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Умерла Галина Марченко — «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши»

Озвучившая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко умерла в 88 лет
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Мудрац Александра/ITAR-TASS

Озвучившая Каркушу из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» актриса Галина Марченко умерла в 88 лет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Марченко работала в редакции этой телепередачи почти 50 лет, причем 25 из них озвучивала маленькую ворону. В период с 1970 по 1984 годы она также сыграла несколько эпизодических ролей, в том числе в экранизации трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство. Отрочество. Юность», а также в фильме «Неизвестный солдат». Также она участвовала в создании фильма-спектакля по стихотворениям Агнии Барто.

10 января передачу «Спокойной ночи, малыши» удостоили премии правительства в области СМИ.

Лауреатами премии стали ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Анна Михалкова, актриса озвучивания Оксана Чабанюк, подарившая голос поросенку Хрюше, сценаристка Елена Шабаева, режиссер Наталья Ситкова и заместитель председателя совета директоров Валентина Митрошенкова.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» начала выходить в 1964 году. Это одна из старейших телепередач на российском телевидении.

Ранее передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет.

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