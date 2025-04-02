В Карачаево-Черкесской республике задержали члена экстремистской ячейки

В Карачаево-Черкесской республике правоохранители задержали члена экстремистской ячейки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как уточняется, мужчину уже отправили в СИЗО.

«Участника банды нашли ночью на окраине аула Верхняя Теберда, он прятался на ферме. Пытался сбежать, но его поймали с помощью квадрокоптера с тепловизором», — сказано в сообщении.

31 марта сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Калужской области местного жителя за призывы к терроризму. Сотрудники ведомства установили, что мужчина разместил материалы в социальной сети «ВКонтакте» с призывами к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов госвласти и руководства ФСБ. В отношении задержанного него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин ранее рассказал, что украинские спецслужбы активно пытаются втягивать несовершеннолетних граждан России в диверсионно-террористическую деятельность. Он подчеркнул, что с началом проведения специальной военной операции «коллективный Запад» и спецслужбы Украины значительно усилили попытки информационно-пропагандистского воздействия на население России.

Ранее в Москве арестовали молодых людей и подростка за призывы к терроризму.