В Москве арестовали молодых людей и подростка за призывы к терроризму

Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, среди обвиняемых девушка 2007 года рождения.

Один из обвиняемых дал признательные показания. Однако суд не смягчил ему меру пресечения, отмечается в материалах дела. По данным следствия, обвиняемые наносили лозунги в поддержку РДК на стены зданий, а также учились изготавливать бутылки с зажигательной смесью.

Всем обвиняемым предъявили обвинение по статьям «Призывы к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

До этого в Уфе задержали предполагаемых организаторов серии поджогов военкоматов и нападений на полицейских. Как выяснилось, ими являются члены Русского добровольческого корпуса.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке на Украину.