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В СБ РФ заявили о попытках спецслужб Украины втянуть несовершеннолетних россиян в теракты

Совбез РФ: спецслужбы Украины пытаются втянуть несовершеннолетних в теракты
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские спецслужбы активно пытаются втягивать несовершеннолетних граждан России в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Он подчеркнул, что с началом проведения специальной военной операции «коллективный Запад» и спецслужбы Украины значительно усилили попытки информационно-пропагандистского воздействия на население России. Их целью является вовлечение несовершеннолетних в диверсионно-террористические акции.

Спецслужбы активно используют для вербовки возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов и применяют специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание несовершеннолетних.

Гребенкин уточнил, что в прошлом году подобные противоправные деяния совершались в основном путем поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железнодорожной и иной критической инфраструктуры. Он отметил, что в различных субъектах России зафиксированы десятки таких преступлений. Многие из привлеченных к уголовной ответственности граждан не достигли совершеннолетия.

25 марта сообщалось, что во Владимирской области задержали подростка за помощь террористической организации.

Ранее в Москве арестовали молодых людей и подростка за призывы к терроризму.

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