В Калужской области задержали местного жителя за призывы к терроризму

ФСБ задержала в Калужской области местного жителя за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области местного жителя за призывы к терроризму. Об этом сообщает портал «Калужские новости».

«Управлением ФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина разместил материалы в социальной сети «Вконтакте» с призывами к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов госвласти и руководства ФСБ.

В отношении задержанного него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин ранее сообщил, что украинские спецслужбы активно пытаются втягивать несовершеннолетних граждан России в диверсионно-террористическую деятельность. Он подчеркнул, что с началом проведения специальной военной операции «коллективный Запад» и спецслужбы Украины значительно усилили попытки информационно-пропагандистского воздействия на население России.

Ранее во Владимирской области задержали подростка за помощь террористической организации.