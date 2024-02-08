Бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман выиграл суд у домработницы из его лондонского особняка Athlone House. Информацией поделилось издание The Telegraph.

Отмечается, что Forbes оценивает состояние Фридмана в $12,6 млрд.

Согласно делу, домработница Доминика Козлик была в декретном отпуске, когда весной 2022 года российский предприниматель попал под британские санкции. В результате его счета ьыли заблокированы, и он не смог платить персоналу, обслуживавшему дом.

В октябре 2023 года Высокий суд Лондона не удовлетворил иск бизнесмена об отмене запрета на оплату расходов на обслуживание его особняка, в том числе на заработные платы его работникам, из замороженных средств.

Из-за этой ситуации Козлик лишилась полагавшихся ей в связи с беременностью и родами выплат, ее уволили в марте 2022-го. Она была домработницей там с марта 2021-го, а в целом работала на Фридмана с 2015-го. Женщина ушла в декрет на год в ноябре 2021 года и должна была ежемесячно получать £1,5 тыс. ($1,9 тыс.).

Козлик подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по признаку пола и нарушения контракта. Но суд вынес решение, что домработница просто стала «жертвой процесса», а бизнесмен не имел возможности ей платить, не совершая «уголовного преступления» ввиду введенных против него санкций.

Российский миллиардер назвал санкции против себя необоснованными и в 2022-м сравнил жизнь в Лондоне под ограничениями с домашним арестом.

В ноябре прошлого года Украина ввела санкции против девяти компаний за возможную связь с Фридманом. Согласно указу, ограничения вводят против фирм, находящихся в Люксембурге, Лихтенштейне и на Кипре, на срок от двух до 10 лет. При этом некоторые из этих компаний украинские СМИ связывают с российским предпринимателем. По версии «РБК-Украина», с бизнесменом могут быть связаны фирмы Erasmony Limited, International Distribution Systems Limited и Alfa Finance Holdings Limited. Деталей об этих предполагаемых связях журналисты не приводят.

5 сентября Служба безопасности Украины обвинила Михаила Фридмана в финансировании спецоперации России.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.