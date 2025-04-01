В России хотят ужесточить меры борьбы с фиктивными браками мигрантов

В России хотят ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Соответствующий проект депутатов фракции ЛДПР и сенатора Елены Афанасьевой уже внесли на рассмотрение Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Авторы проекта считают необходимым ужесточить законодательство РФ в связи с ростом числа заключаемых мигрантами фиктивных браков. Если изменения будут приняты, то судья при рассмотрении возможности замены выдворения с территории России штрафом должен будет убедиться не только в факте заключения брака, но и получить доказательства, что супруги жили вместе и вели совместное хозяйство.

При этом в правительстве РФ считают, что проект закона требует существенной доработки. В частности, непонятно, как устанавливать факт совместного проживания на протяжении всего брака. Также не учитывается, что в определенные периоды семья может проживать отдельно по разным обстоятельствах, таким как пандемия, военные конфликты или работа вахтовым методом.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы могут упрощенно получать разрешение на временное проживание в стране только после трех лет брака с гражданином РФ. Кроме того, у пары обязательно должен быть общий ребенок.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов смогут поступить в школу только после сдачи экзамена по русскому языку.