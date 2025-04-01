Дети мигрантов смогут поступить в школу только после сдачи экзамена по русскому языку

С 1 апреля в России вводится новое требование для детей иностранцев, поступающих в школы: они должны будут пройти тест на знание русского языка. Если ребенок не сдаст экзамен, его не зачислят в образовательное учреждение. Об этом сообщается в Теlegram-канале «Миграционный пост».

Кроме того, появилось еще одно обязательное требование — прохождение ребенком-иностранцем процедур государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования (так называемая, зеленая карта). Правило распространяется на детей старше 6 лет.

Также родители поступающего в российскую школу ребенка должны предоставить копии документов, подтверждающих законность нахождения несовершеннолетнего и его законного представителя на территории РФ. Это может быть вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, либо виза или миграционная карта, а также другие документы.

Новые правила требуют от сотрудников общеобразовательного учреждения убедиться в отсутствии сведений о нем, а также о его законных представителях в реестре контролируемых лиц.

Отмечается, что иностранцы, включенные в реестр контролируемых лиц, не смогут устроить своих детей в российские детские сады и школы. За оказание услуг таким гражданам для юридических лиц предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.