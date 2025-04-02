Участники РДК следили за посетителями концерта Миши Маваши

Обвиняемые в участии в РДК следили за посетителями концерта Миши Маваши в Москве

Молодые люди, обвиняемые в участии в запрещенной на территории РФ организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), следили за посетителями концерта Миши Маваши. Об этом пишет ТАСС.

«В частности, Илья Мячин имеет длительные связи с РДК и Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Ему вменяют в вину нахождение на концерте Миши Маваши на юге Москвы в августе 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мячин отслеживал номера машин, приехавших на концерт рэп-исполнителя. Ранее артист активно высказывался в поддержку СВО.

Недавно в Крыму задержали уроженца Красноярска за призывы вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус». Возбуждено уголовное дело.

До этого суд отправил первокурсницу Государственного университета просвещения (ГУП, бывший МГОУ) Полину Костюкову под домашний арест по делу о вербовке в «Русский добровольческий корпус». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее на границе РФ и Финляндии поймали подростка, который хотел вступить в РДК.