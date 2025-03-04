На границе РФ и Финляндии поймали подростка, который хотел вступить в РДК

Mash: подросток из Москвы хотел сбежать из РФ, чтобы вступить в РДК

Подростка из Москвы поймали на границе России и Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 16-летний молодой человек привлек внимание пограничников, которые задержали его. Выяснилось, что несовершеннолетний состоял в экстремистских группах и переписывался с неизвестными.

«Вероятно, это были кураторы нацбатов ВСУ, которые работали под видом тревел-блогеров», – сообщается в публикации.

Собеседники предложили школьнику сбежать из России и вступить в Русский добровольческий корпус (признан в РФ террористической организацией). За это ему пообещали студенческую визу.

После задержания юношу отправили в Выборг, где его допрашивают. На данный момент родители молодого человека направляются в Ленобласть.

До этого в Псковской области задержали россиянина, который передавал данные украинской разведке. Мужчина сам связался с гуманитарным проектом, подконтрольным разведке. Организация вербовала россиян для диверсий.

Ранее в Москве задержали мужчину, который стремился попасть в ряды РДК.