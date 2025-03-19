Мужчину, призывавшего вступить в «РДК» и «Легион «Свобода России», задержали в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму задержали уроженца Красноярска за призывы вступить в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Возбуждено уголовное дело, уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)», — сказано в сообщении службы.

Накануне обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для советского диссидента Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом). 67-летнего историка обвиняют в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе из-за публикаций в его Telegram-канале. Во время прений в суде отмечалось, что Скобов в советское время семь лет провел в психиатрических больницах, куда попал по политическим мотивам.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов зафиксировали оправдание терроризма в сообщениях Скобова, опубликованных начиная с 17 июля 2023 года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль 2024-го.

Ранее пошутившего про инвалида комика задержали при попытке покинуть Россию.