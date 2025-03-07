Суд отправил первокурсницу под домашний арест по делу о вербовке в РДК

Суд отправил первокурсницу Государственного университета просвещения (ГУП, бывший МГОУ) Полину Костюкову под домашний арест по делу о вербовке в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщает РИА Новости.

Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации.

По данным Telegram-канала Baza, 21-летняя девушка была задержана на съемной квартире в проезде Шокальского 4 марта. По версии следствия, в 2022 году она присоединилась к батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), находясь на территории Турции, а затем вышла на связь с координаторами РДК*, и начала работать вербовщицей, а также собирать средства в пользу корпуса. С 2023 года она занималась этим в одном из хостелов в Турции.

Как считают следователи, с 2024 года девушка занималась вербовкой в ряды РДК уже из России, через интернет. В этом же году она поступила в Государственный университет просвещения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации.

Ранее суд утвердил пожизненный приговор главе РДК Капустину.