Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьнице, которой одноклассник воткнул ручку в глаз в Приморье, удалось сохранить зрение

Mash: девочке, которой в школе воткнули ручку в глаз, удалось сохранить зрение
close
Telegram-канал Amur Mash

В Приморье удалось сохранить зрение 13-летней девочке, которой одноклассник во время урока воткнул ручку в глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Удар ручкой пришелся школьнице чуть ниже левого глаза. Девочка рассказала, что на данный момент стала лишь немного хуже видеть. В ближайшее время у нее извлекут оставшиеся осколки пластика.

Инцидент произошел на уроке биологии в СОШ №1 в городе Дальнереченске. Школьница ударила одноклассника по затылку за то, что тот до этого зажал ей партой стул и стучал. В ответ мальчик толкнул ее и кинул шариковую ручку в левый глаз. Пострадавшую доставили в больницу, где сделали операцию. Ее родители написали заявление в полицию.

Мать девочки рассказала, что мальчик, который травмировал ее дочь, обижал ее и раньше. Школьник грубо с ней обращался и оскорблял.

Ранее школьника ранили ножом-визиткой на перемене в кубанской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами