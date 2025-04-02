Школьнице, которой одноклассник воткнул ручку в глаз в Приморье, удалось сохранить зрение

В Приморье удалось сохранить зрение 13-летней девочке, которой одноклассник во время урока воткнул ручку в глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Удар ручкой пришелся школьнице чуть ниже левого глаза. Девочка рассказала, что на данный момент стала лишь немного хуже видеть. В ближайшее время у нее извлекут оставшиеся осколки пластика.

Инцидент произошел на уроке биологии в СОШ №1 в городе Дальнереченске. Школьница ударила одноклассника по затылку за то, что тот до этого зажал ей партой стул и стучал. В ответ мальчик толкнул ее и кинул шариковую ручку в левый глаз. Пострадавшую доставили в больницу, где сделали операцию. Ее родители написали заявление в полицию.

Мать девочки рассказала, что мальчик, который травмировал ее дочь, обижал ее и раньше. Школьник грубо с ней обращался и оскорблял.

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