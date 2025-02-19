Школьника ранили ножом-визиткой на перемене в кубанской школе

В Краснодарском крае шестиклассник попал в больницу с ножевым ранением

В Темрюке шестиклассника ранили ножом-визиткой во время перемены. По информации Kub Mash, владельцем оружия оказался приятель пострадавшего.

Предварительно, школьники подрались, и один из них вытащил нож, купленный на маркетплейсе, и пырнул им оппонента. Однако руководство школы №13, утверждает что потасовки не было, а мальчики на самом деле дружат.

Администрация называет произошедшее случайностью. Якобы пострадавший облокотился на парту и поранился о лезвие для заточки карандашей. Сейчас подросток в больнице, ему наложили швы. Ведется проверка.

До этого агрессивный школьник из Нижнего Новгорода напал на одноклассника и попал на видео. По словам отца пострадавшего школьника, это не первый инцидент. Мужчина сообщил, что сотрудники гимназии не предпринимают мер по пресечению подобных случаев. Другие учащиеся рассказали, что нападавший мальчик часто «бывает злым».

Ранее в Петербурге подростки увели юношу в туалет и избили до черепно-мозговой травмы.