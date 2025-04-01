Уголовное дело возбудили после избиения российского школьника-инвалида из-за девушки

В Башкирии избиение 16-летнего школьника-инвалида сверстником закончилось уголовным делом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Стражи порядка организовали комплекс следственных мероприятий, чтобы установить детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в Мечетлинском районе. Подростки вызвали на «стрелку» школьника-инвалида, который находится на домашнем обучении, но недавно начал ходить с костылями. Несовершеннолетние заставили юношу с ограниченными возможностями здоровья драться со сверстником, который сбил школьника с ног и стал пинать по лицу. Остальные подростки просто наблюдали за происходящим. Предварительно, конфликт произошел из-за девушки.

Ранее в российском городе девочка-подросток избила сверстницу ногами из-за слухов.