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Уголовное дело возбудили после избиения российского школьника-инвалида из-за девушки

В Башкирии возбудили дело после избиения школьника-инвалида из-за девушки
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Башкирии избиение 16-летнего школьника-инвалида сверстником закончилось уголовным делом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Стражи порядка организовали комплекс следственных мероприятий, чтобы установить детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в Мечетлинском районе. Подростки вызвали на «стрелку» школьника-инвалида, который находится на домашнем обучении, но недавно начал ходить с костылями. Несовершеннолетние заставили юношу с ограниченными возможностями здоровья драться со сверстником, который сбил школьника с ног и стал пинать по лицу. Остальные подростки просто наблюдали за происходящим. Предварительно, конфликт произошел из-за девушки.

Ранее в российском городе девочка-подросток избила сверстницу ногами из-за слухов.

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