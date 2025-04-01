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Российские подростки избили школьника-инвалида из-за девушки

Mash: в Башкирии подростки из-за девушки избили школьника-инвалида
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Depositphotos

В Башкирии подростки вызвали школьника-инвалида на «стрелку» и жестоко избили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Мечетлинском районе. Подростки вызвали на «стрелку» школьника-инвалида, который находится на домашнем обучении, но недавно начал ходить с костылями.

Несовершеннолетние заставили юношу на костылях драться со сверстником, который сбил школьника с ног и стал пинать по лицу. Остальные подростки просто наблюдали за происходящим и посоветовали нападавшему не хвастаться победой над человеком с ограниченными возможностями здоровья. Предварительно, конфликт произошел из-за девушки.

До этого в российском городе девочка-подросток избила сверстницу ногами из-за слухов. Во время нанесения побоев школьница словесно удостоверилась, точно ли пострадавшая поняла, что про нее нельзя распускать слухи.

Ранее в Улан-Удэ пьяный подросток изрезал юношу-родственника ножом.

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