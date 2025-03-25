В российском городе девочка-подросток избила сверстницу ногами из-за слухов

В Нефтеюганске школьница избила девочку из-за того, что та якобы распускала про нее слухи. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

На кадрах с места происшествия видно несколько подростков. В какой-то момент одна девочка хватает другую и, повалив ее на землю, начинает пинать ногами. Во время нанесения побоев школьница словесно удостоверилась, точно ли пострадавшая поняла, что про нее нельзя распускать слухи.

По словам матери пострадавшей, в инциденте участвовали пятеро подростков — четыре девочки и мальчик. Что осталось за кадром, неизвестно.

СУ СК России по региону организовало процессуальную проверку по факту случившегося. Произошедшим также заинтересовался председатель ведомства Александр Бастрыкин, который попросил предоставить доклад о ходе проверки и установленных в ее ходе обстоятельствах инцидента.

Ранее подросток устроил драку с сотрудником метро в Петербурге.