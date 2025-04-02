Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 22

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 22
close
Chalinee Thirasupa/Reuters

Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда одного из них составила 8,2. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке в результате подземных толчков обрушилось строящееся многоэтажное здание. Режим ЧС в Таиланде был снят только 1 апреля.

По данным телеканала, при обрушении здания Государственного аудиторского управления в районе Чатучак погибли 15 человек. За последние четыре дня их тела были извлечены из-под завалов. Еще 72 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Накануне Bangkok Post сообщал, что в Таиланде проведут расследование в связи с разрушением здания.

Тридцатиэтажное строение, возведенное китайско-тайским консорциумом во главе с компаниями Italian-Thai Development и China Railway No.10 Engineering Group, рухнуло, несмотря на заявленную сейсмоустойчивость до 7,8 баллов. Стоимость объекта составляла $61,4 млн.

Ранее в Таиланде взорвался катер с туристами из РФ и Казахстана.

Все новости на тему:
Землетрясение в Мьянме
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами