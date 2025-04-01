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В Таиланде расследуют обрушение «китайского» сейсмоустойчивого небоскреба

Bangkok Post: в Таиланде расследуют обрушение китайского небоскреба во время землетрясения
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Wason Wanichakorn/AP

В Таиланде расследуют, почему рухнул «построенный в Китае» небоскреб, который должен был выдержать землетрясения, пишет Bangkok Post.

В Таиланде разворачивается расследование причин обрушения недавно построенного здания Государственного аудиторского управления в Бангкоке. Тридцатиэтажное строение, возведенное китайско-тайским консорциумом во главе с компаниями Italian-Thai Development и China Railway No.10 Engineering Group, рухнуло, несмотря на заявленную сейсмоустойчивость до 7,8 баллов. Стоимость объекта составляла $61,4 млн.

Министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул сформировал специальный комитет для расследования инцидента, поставив задачу завершить работу в семидневный срок. В состав комиссии вошли ведущие инженеры Департамента общественных работ и независимые эксперты. Особое внимание будет уделено проверке деятельности архитекторов, строительных инспекторов и подрядчиков, причем ответственность предполагается разделить между тайской и китайской сторонами.

Параллельно развивается скандал вокруг четырех китайских рабочих, задержанных за вывоз 32 документов с места катастрофы. По их утверждениям, бумаги требовались для оформления страховых требований. Полиция изъяла документы и рассматривает вопрос о подаче официального заявления. Китайская сторона направила в Бангкок специалиста по техногенным катастрофам для участия в расследовании, при этом китайским строителям временно запрещен доступ на место аварии.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт распорядился провести внеплановые проверки всех крупных зданий города на предмет их устойчивости. Владельцам коммерческой недвижимости, промышленных объектов и рекламных конструкций дано две недели на проведение соответствующих экспертиз. Особую озабоченность властей вызывает тот факт, что обрушившееся здание Госаудита было единственной серьезной потерей при недавнем землетрясении - 95% окружающих построек не пострадали.

Ранее в Таиланде отменили режим ЧС после землетрясения.

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