В Таиланде отменили режим ЧС после землетрясения

МИД Таиланда: в стране отменен введенный после землетрясения режим ЧС

В Таиланде отменили режим ЧС, введенный после землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

Как пояснили в министерстве, ситуация в различных частях Таиланда и Бангкоке нормализовалась.

«1 апреля администрация Бангкока официально отменила указ о стихийном бедствии, что отражает значительный прогресс, достигнутый в устранении последствий недавнего землетрясения в Мьянме для жителей, объектов и служб города», — говорится в сообщении.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что у города Мандалай в Мьянме произошло новое землетрясение.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ может провести спасательные работы после землетрясения в Мьянме возле Мандалая.