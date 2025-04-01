В Таиланде взорвался катер с туристами из РФ и Казахстана

Полиция Таиланда: в море загорелся катер с туристами из России и Казахстана

В море на юге Таиланда взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую полицию.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда. В результате взрыва катера один россиянин получил ожоги.

По данным полиции, в момент взрыва на катере находился один турист, еще 30 человек купались в море.

«Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели», — поделились стражи порядка.

До этого портал Phuket News сообщал, что российскую туристку задержали в Таиланде за попытку обмена поддельных долларов.

В полиции Пхукета рассказали о задержании 53-летней гражданки России, которая 23 марта пыталась обменять подозрительные доллары сначала в пункте обмена, а затем в отеле.

Банкноты изъяли и отправили для проверки в Бангкок. К их идентификации подключилось посольство США в Таиланде, которое заключило, что купюры номиналом 50 долларов США 2017 года выпуска являются поддельными.

Ранее российского туриста задержали в Таиланде за хранение электронных сигарет.