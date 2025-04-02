Назван топ российских регионов по индексу социального благополучия

В топ-10 российских регионов по индексу социального благополучия вошли Москва, ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО «Индекс социального благополучия. ТОП – 35».

Москва продолжает занимать лидирующую позицию в связи с прочным запасом экономики и потенциалом для сохранения роста доходов, опережающего инфляцию, пояснил глава ФоРГО Константин Костин.

По сравнению с итогами последнего квартала прошлого года наиболее заметные изменения в рейтинге зафиксированы у Татарстана, который поднялся на 13 место с 18, Тюменской области — на 19 с 22, Липецкой области — на 22 с 31, Самарской области — на 28 с 38, Калужской области — на 30 с 37, Нижегородской области — на 31 с 46 места.

В ФоРГО это объяснили повышением среднемесячных зарплат по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

31 марта сообщалось, что Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг по уровню зарплат в небольших населенных пунктах.

Ранее были названы российские регионы со средней зарплатой более 100 тысяч рублей.