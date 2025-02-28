Названы российские регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в 11 регионах России по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В среднем по стране, пишет агентство, средняя зарплата составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Самые высокие средние зарплаты были зафиксированы на Чукотке (185 тысяч рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тысячи) и Москве (162 тысячи).

Показатель в 100 тысяч рублей превысили средние зарплаты в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии.

Во второй половине февраля депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что для пенсии более 50 тысяч рублей, нужно в течение 35 лет зарабатывать 230 тыс. рублей до вычета налогов [200 тыс. рублей после вычета налогов]. По его словам, если ваш доход больше, это никак не повлияет на отчисления в Соцфонд, но вы можете откладывать на пенсию дополнительно самостоятельно.

Никитин подчеркнул, что самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это ИТ-специалисты (средняя зарплата 200 тыс. рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тыс. рублей), врачи узкой специализации (от 170 тыс. рублей).

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