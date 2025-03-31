Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В прошлом году номинальная зарплата выросла на 18,3% — до 76,5 тыс. рублей, отмечает агентство. Эксперты объясняют этот рост жесткой конкуренцией за трудовые ресурсы в условиях кадрового голода.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который по итогам 2024 года характеризуется тем, что средней зарплаты в провинции этого региона хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированных наборов товаров и услуг. Средняя чистая зарплата составила 146 тыс. рублей в месяц, то есть в 2,6 раза больше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах страны.

Ненецкий автономный округ оказался на втором месте с результатом в 5,1 стандартного набора на среднюю зарплату в 138 тыс. рублей в месяц.

Замыкает топ-3 Магаданская область с результатом 4,9 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в размере 151 тыс. рублей.

В конце февраля РИА Новости писало, что средняя зарплата в 11 регионах России по итогам прошлого года превысила 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался взыскать с компании долг по зарплате и стал фигурантом дела.