Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Ямал возглавил топ регионов по зарплатам в небольших населенных пунктах
close
Depositphotos

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В прошлом году номинальная зарплата выросла на 18,3% — до 76,5 тыс. рублей, отмечает агентство. Эксперты объясняют этот рост жесткой конкуренцией за трудовые ресурсы в условиях кадрового голода.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который по итогам 2024 года характеризуется тем, что средней зарплаты в провинции этого региона хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированных наборов товаров и услуг. Средняя чистая зарплата составила 146 тыс. рублей в месяц, то есть в 2,6 раза больше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах страны.

Ненецкий автономный округ оказался на втором месте с результатом в 5,1 стандартного набора на среднюю зарплату в 138 тыс. рублей в месяц.

Замыкает топ-3 Магаданская область с результатом 4,9 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в размере 151 тыс. рублей.

В конце февраля РИА Новости писало, что средняя зарплата в 11 регионах России по итогам прошлого года превысила 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался взыскать с компании долг по зарплате и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами