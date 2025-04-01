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Госпожнадзор получил право возбуждать административные дела без проверок

МЧС: Госпожнадзор будет возбуждать административные дела без проверок
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Dizzy_Studio/Shutterstock

Государственный пожарный надзор получил право возбуждать административные дела без проведения проверок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков пояснил, что должностные лица органов государственного пожарного надзора получат право возбуждать дела об административных правонарушениях без проведения контрольных (надзорных) мероприятий при наличии достаточных данных о нарушении требований пожарной безопасности.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

27 декабря, в День спасателя, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб. По его словам, это огромное министерство, которое постоянно взаимодействует со всеми остальными ведомствами в чрезвычайных ситуациях, в ходе природных и техногенных катастроф, и задействуется в оказании гуманитарной помощи и спасении людей.

Ранее уголовное дело возбудили после поджога офиса «Народного фронта» в Хакасии.

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