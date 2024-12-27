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Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб

Песков в День спасателя заявил, что МЧС выполняет очень важную работу
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в День спасателя 27 декабря назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб.

«У нас одна из лучших в мире спасательных служб... Ведомство выполняет очень очень важную и ответственную работу», — сказал Песков.

По его словам, это огромное министерство, которое постоянно взаимодействует со всеми остальными ведомствами в чрезвычайных ситуациях, в ходе природных и техногенных катастроф, и задействуется в оказании гуманитарной помощи и спасении людей.

Также он ответил на вопрос, почему министерство дважды возглавляют офицеры охраны президента РФ Владимира Путина.

«Конечно, те люди, которые работают с президентом, которые пользуются доверием президента, по мнению главы государства, могут справляться с этой очень важной и ответственной миссией», — сказал Песков, отметив, что они это демонстрируют.

Накануне глава МЧС Александр Куренков предупреждал, что опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества ЧС.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.

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