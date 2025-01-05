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Путин увеличил число заместителей министра МЧС России

Путин подписал указ об увеличении числа заместителей министра МЧС России
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что число заместителей увеличивается с девяти до десяти.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года №868 <...> изменение, изложив абзац второй пункта 5 в следующей редакции: «Десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря — заместителя министра и заместителя министра — главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору», — сказано в документе.

27 декабря, в День спасателя, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб. По его словам, это огромное министерство, которое постоянно взаимодействует со всеми остальными ведомствами в чрезвычайных ситуациях, в ходе природных и техногенных катастроф, и задействуется в оказании гуманитарной помощи и спасении людей.

Ранее МЧС призвало россиян собрать и держать дома «тревожный чемоданчик».

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